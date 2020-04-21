إيطاليا تبدأ تخفيف إجراءات العزل ضد كورونا في هذا التاريخ

ستعلن السلطات الإيطالية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من كورونا، على أن يتم تطبيقها بدءا من 4 ماي المقبل.

وكتب رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، على حسابه بفايسبوك: “أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد.. لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد”.

وأضاف كونتي: “يجب أن نتصرف على أساس خطة إعادة فتح على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية”.

وتحصي إيطاليا ما مجموعه 181228 إصابة، و24114 وفاة بفيروس كورونا المستجد.