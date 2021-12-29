إيطاليا.. تسجيل حصيلة قياسية في عدد إصابات اليومية بكورونا

كشفت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 98030 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و148وفاة في اخر 24 ساعة.

ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 5854428 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات الى 137091 شخصا،

كما تعافى 21871 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في ايطاليا منذ بداية الجائحة الى 5042472 حالة شفاء.

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كشفت السلطات الصحية في البرتغال، أن متحور “أوميكرون” الجديد أصبح السلالة السائدة من فيروس كورونا في البلاد.