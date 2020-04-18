إيطاليا تعلن انتصارها على كورونا في الجنوب

انتصرت إيطاليا، في مواجهة فيروس كورونا بالمناطق الفقيرة بجنوب البلاد، الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء، حسبما أعلنه مسؤولو الصحة.

وأدى الفيروس إلى وفاة 22745 شخصا في إيطاليا، والتي كانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس.

وصرح رئيس المجلس الصحي العام، فرانكو لوكاتيللي، للصحافيين: “لقد منعنا انتشار العدوى في المناطق الجنوبية، وهذه حقيقة واقعة مدعمة بالأرقام”.

وقال رئيس خدمة الحماية المدنية، أنجيلو بيريللي، للصحافيين: “حققنا أكبر عدد من حالات الشفاء منذ بداية الأزمة”.