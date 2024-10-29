إيقاف الحارس ليتيم لـ 6 لقاءات منها 3 غير نافذة

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، إيقاف حارس اتحاد خنشلة، أسامة ليتيم، لـ 6 لقاءات منها 3 غير نافذة.

وكانت الهيئة الانضباطية، قد استدعت حارس خنشلة، للاستماع إلى أقواله الخميس الماضي. بسبب لقطة غير رياضية. اتجاه أنصار ناديه السابق، مولودية الجزائر. في اللقاء الذي جمع الفريقان يوم 18 أكتوبر الجاري.

وكشفت الرابطة عبر موقعها الالكتروني. بأن لجنة الانضباط، قررت على اثر اللقطة غير الرياضية، معاقبة ليتيم بـ 6 لقاءات منها 3 موقوفة النفاذ، مع تغريمه بـ 5 ملايين سنتيم.

وأوقفت ذات اللجنة، ليتيم، مباشرة بعد لقاء خنشلة والمولودية. إلى حين الاستماع إلى أقواله، وعليه فإن حارس الاتحاد، استنفذ عقوبة لقاءين (أولمبي الشلف وشبيبة القبائل).

وسيغيب ليتيم عن لقاء الجولة الـ 7 أمام نجم مقرة، على أن يعود إلى المنافسة في الجولة الـ 8 أمام المضيف أتليتيك بارادو.