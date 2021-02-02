إيليزي: منح تراخيص لـ11 متعاملا إقتصاديا لممارسة تجارة المقايضة الحدودية

منحت مديرية التجارة تراخيص لفائدة أحد عشرة متعاملا إقتصاديا بولاية إيليزي لممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر.

وكشف المكلف بالإعلام بالمديرية، حمزة هتهات للإذاعة الوطنية، أن التراخيص ستسمح بتصدير 14 منتجا جزائريا.

وستسمح هذه التراخيص بتصدير التمور والملح الخام والمنزلي والبطانيات ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية.

بالإضافة الى تصدير مسحوق الصابون والزيتون والعسل والأواني البلاستيكية ومواد التنظيف.

فيما تشمل قائمة المنتجات المسموح باستيرادها في إطار هذا التبادل التجاري 36 منتجا.

ومن بين المنتوجات الحناء والشاي الأخضر والتوابل والعسل وأغذية الأنعام وأقمشة وألبسة ذات الطابع التارقي.

وأوضح ذات المسؤول، أنه تم وبشكل مؤقت منع إستيراد الماشية الحية بقرار ولائي تفاديا لانتقال الأمراض سيما خلال هذه الفترة.

وأضاف هتهات، أن نشاط تجارة المقايضة بين إيليزي والنيجر سيتم مبدئيا من خلال معبر عين قزام “ولاية تمنراست”.

وأشار إلى تسخير لجنة خاصة للإشراف على معاينة ومراقبة المنتوجات والبضائع موضوع المقايضة من حيث شروط الجودة والسلامة الصحية.

وأوضح أنه يمكن لأي شخص طبيعي أومعنوي مقيم بالولاية ومسجل في السجل التجاري وتتوفر لديه هياكل للتخزين الاستفادة من ترخيص ممارسة تجارة المقايضة الحدودية.