إيمان خليف تعلّق على تكريمها من طرف رئيس الجمهورية

عبّرت البطلة الأولمبية، الملاكمة إيمان خليف، عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حظيت به من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكان الرئيس تبون، قد استقبل أمس ، الثلاثي المتوج في أولمبياد باريس 2024. إيمان خليف وكايليا نمور، وجمال سجاتي، بقصر المرادية، بحضور الفريق أول السعيد شنقريحة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ونشرت إيمان خليف، صورا من تكريم أمس الأربعاء، عبر حسابها على “فايسبوك” وأرفقته بتعليق قالت فيه: “تشرفت اليوم بتكريمي من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بوسام من درجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطني”.

للإشارة فإن البطلة الجزائرية، كتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الأولمبياد. بعدما تحدت كل العقبات وحملات التشويه التي طالتها في باريس، وأنهت المنافسة بذهبية هي الأولى في تاريخ الملاكمة النسوية العربية والإفريقية.