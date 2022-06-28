إيناس عبدلي اليوم أمام قاضي الأحداث بمحكمة الدار البيضاء

من المقرر أن تمثل المؤثرة إيناس عبدلي كمتهمة مساء اليوم أمام قاضي الأحداث لسماع أقوالها في تهمة المشاركة في النصب والمشاركة في تبييض الاموال. وهذا في قضية النصب على الطلبة الجزائريين والتي جرت أربع مؤثرين منهم نوميديا لزول وريفكا وستانلي.

وكذا 11 متهما آخر على رأسهم صاحب شركة “futur gate” ووالدته البرلمانية ووكلاء أعمال المؤثرين وموظفين بالشركة.

كما تأتي محاكمة ايناس عبد اللي بعدما سبق سماع أقوالها كشاهدة والتي صرحت خلالها أن المناجير زكرياء اتصل بها للقيام بإشهار مع شركة futur gate” . بعدما عرض عليها الفكرة، وبحكم أنها تحلم بإكمال دراستها بالخارج رحبت بالفكرة. هذا وتجدر الإشارة أن قاضي الجنح أدان المتهمين في القصية بعقوبات تراوحت بين7 سنوات حبسا نافذة والبراءة.