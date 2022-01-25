الرقم السري :

136373

ابن الوسط يريدها موظفة مستقرة

أول إعلان نستهل به هذا الركن الأغر، لشاب من إحدى ولايات الوسط الجزائري، هذا الشاب ابن الوسط يبلغ من العمر 39 سنة. كما لم يسبق له الزواج وهو عامل مستقر في مؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص مع الأهل، وهو صادق ومسؤول.

صاحب إعلاننا هذا يرغب في أن يجمعه القدر بفتاة لا يتجاوز سنها35سنة من إحدى ولايات الوسط. وأكثر ما يتمناه حتى تكتمل معادلته لأن تكون صاحبة النصيب موظفة مستقلة، أصيلة ولم يسبق لها الزواج.

الرقم السري :

136374

النية الخالصة عملتي فأين أنت يا غايتي

من الوسط إلى ابن تيارت، نعرفكم على شاب خلوق غايته الزواج، في الـ 44 من عمره. كما يمارس التجارة وهو مقيم مع الأهل، مطلق بدون أولاد، رجل صادق ومسؤول. اتصل بنا ومنتهى أمله لأن يعثر على زوجة تقية يبني إلى جانبها حياته، يتخذها حليلة على سنة خير البرية. شرطه أن تكون مقبولة الشكل، سنها أقل من 40 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، من أي منطقة من البلاد.

الرقم السري :

136375

عامل بقطاع البناء سيجعلك من السعداء

المدية ستكون أخر محطة لنا في هذا الركن، حيث اخترنا إعلانا لشاب في الـ42 من عمره. ابن المدية أعزب وعامل في قطاع البناء، يملك سكنا خاصا ويريد أن يحقق حلم والديه بأن يكون مستقرا.

لا يريد إبن المدية سوى أن يسوق له القدر فتاة شابة لا يتعدى عمرها 35سنة، من ولايات الوسط الجزائري. أكثر ما يتمناه أن تكون شريكة عمره بيضاء البشرة وممتلئة الجسم. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ويعدها بموفور العناية والرعاية.

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