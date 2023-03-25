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الرياضة

اتحاد العاصمة يستعيد لاعبين مهمين قبل لقاء الأخضر الليبي

بقلم محمد.ل
اتحاد العاصمة يستعيد لاعبين مهمين قبل لقاء الأخضر الليبي
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شهدت تحضيرات فريق اتحاد العاصمة، الخاصة بمواجهة الأخضر الليبي، المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، عودة ثنائي مهم إلى التدريبات.

ويواصل الاتحاد تحضيراته الجدية لمواجهة نظيره الليبي، المقررة يوم الـ 2 أفريل الداخل، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات كأس الكاف.

وشهدت حصة أمس الجمعة، التحاق الثنائي مزيان وبعوش، بالتدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، وهو ما أراح الطاقم الفني وأنصار الاتحاد على حد سواء، لاسيما وأن الفريق افتقد للثنائي كثيرا وبشكل أكبر لقائده مزيان الغائب في آخر 3 لقاءات.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يحتل وصافة المجموعة الأولى بـ 8 نقاط على بعد نقطة من المتصدر مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، الذي سيلاقي في ذات الجولة نادي سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي صاحب الـ 5 نقاط مناصفة مع الأخضر الليبي.

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