اتحاد العاصمة يستفيد من 10 آلاف تذكرة إضافية في لقاء ميموزا

نجحت إدارة اتحاد العاصمة، في الحصول على 10 آلاف تذكرة إضافية، خاصة بمواجهة هذا الأربعاء، أمام ممثل الكرة الإيفوارية، أسيك ميموزا.

ويحتاج الاتحاد في المواجهة المرتقبة بملعب 5 جويلية، ضمن إياب الدور نصف النهائي من منافسة كأس “الكاف”. إلى الفوز بأي نتيجة من أجل العبور إلى النهائي، بعدما انتهت موقعة الذهاب بكوت ديفوار، على وقع التعادل السلبي.

وكانت إدارة الفريق، قد طرحت في وقت سابق، 40 ألف تذكرة عبر منصة “تذكرتي”. خاصة بهذا الموعد الهام، وبعد نفاذ كمية كبيرة في ظرف قياسي، قررت التقدم بطلب للحصول على حصة إضافية.

وتلقى الاتحاد ردا إيجابيا، حسب بيان نشرته إدارة الفريق اليوم الأحد. عبر صفحتها على “فيسبوك” قالت فيه: “نعلم جمهورنا أن إدارة فريقنا تحصلت على حصة إضافية من التذاكر (10 آلاف تذكرة)”.

كما أضاف ذات المصدر، بأن التذاكر الإضافية، سيتم طرحها للبيع في شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين، منتصف نهار الغد بسعر 500 دينار جزائري.