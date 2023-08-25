اتحاد خنشلة في تربص بتونس تتخلله 3 لقاءات ودية

برمجت إدارة اتحاد خنشلة، تربصا صيفيا بمدينة عين الدراهم التونسية، سينطلق الأحد أو الاثنين القادمين، حسبما أكده رئيس النادي بوكرومة وليد.

وأكد بوكرومة، بأن الفريق سيخوض تربصا مغلق بعين الدراهم التونسية، لمدة 10 أيام، بداية من الـ 27 أو الـ 28 من أوت الجاري، تتخلله 3 وديات.

كما أبرز رئيس الاتحاد في تصريحات مقتضبة خص بها الصفحة الرسمية لـ”السيسكاوة” أمس الخميس، بأن أشغال تغيير أرضية ملعب الشهيد “حـمام عمار” ستنطلق غدا السبت.

وعلى صعيد آخر، كشف بوكرومة، بأن فريقه لم يغلق باب الاستقادامات، وهو حاليا في اتصالات متقدمة مع بعض اللاعبين في المناصب التي يحتاجها الفريق.

وفي الختام، أوضح ذات المتحدث بأنه يحاول توفير كل الإمكانيات لضمان انطلاقة جيدة، وختم: “الرزنامة وضعتنا في البداية مع فرق لها خبرة كبيرة في القسم الأول لكن سنسيرها مباراة بمباراة وسنحاول تسجيل نتائج إيجابية.”