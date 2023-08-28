اتحاد خنشلة في تونس لإجراء تربصه الصيفي

شدّت تشكيلة فريق اتحاد خنشلة، في ساعة متقدمة من نهار اليوم الاثنين، الرحال نحو الأراضي التونسية، من أجل إجراء تربصها الصيفي.

وذكرت إدارة “السيسكاوة” عبر منشور في الصفحة الرسمية للنادي، بأن وفد فريقها وصل صبيحة اليوم الاثنين، إلى الحدود الجزائرية وينتظر ختم جوازات السفر لدخول إلى الأراضي التونسية.

للإشارة فإن الاتحاد كان قد خاض تربصا أولا بمدينة خنشلة، ويجري تربصا آخرا بتونس يستمر لـ 10 أيام وتتخلله 3 لقاءات ودية.