اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة وشركة التأمين SAA لتحسين الخدمات الاجتماعية لعمال الوزارة

تم يوم أمس الإثنين التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والشركة الوطنية للتأمين SAA ، التي سيستفيد بموجبها العمال والإطارات من عروض وامتيازات تمكنهم من تأمين ممتلكاتهم من المخاطر المحتملة على غرار التأمين ضد الكوارث الطبيعية، التأمين المتعدد للسكن والتأمين على السيارات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة التجارة.

وتمتد الإتفاقية على مدار ثلاث سنوات قابلة للتجديد وقعت من قبل الأمين العام لوزارة التجارة، كريم قش، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين SAA ناصر سايس بحضور وزير التجارة كمال رزيق الذي أشرف على مراسيم التوقيع.