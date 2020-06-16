اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة وشركة التأمين SAA لتحسين الخدمات الاجتماعية لعمال الوزارة

تم يوم أمس الإثنين التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التجارة والشركة الوطنية للتأمين SAA ، التي سيستفيد بموجبها العمال والإطارات من عروض وامتيازات تمكنهم من تأمين ممتلكاتهم من المخاطر المحتملة على غرار التأمين ضد الكوارث الطبيعية، التأمين المتعدد للسكن والتأمين على السيارات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة التجارة.
وتمتد الإتفاقية على مدار ثلاث سنوات قابلة للتجديد وقعت من قبل الأمين العام لوزارة التجارة، كريم قش، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين SAA ناصر سايس بحضور وزير التجارة كمال رزيق الذي أشرف على مراسيم التوقيع.
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