اتهمها بدعم فلسطين.. مذيعة هندية تقصف “ضيف صهيوني” على المباشر

ردت مذيعة هندية على ضيف صهيوني في بث مباشر على برنامج في إحدى القنوات اتهمها بدعم فلسطين.

وذلك من خلال زيها الهندي (ساري) الذي بدا له بألوان العلم الفلسطيني.

وقالت المذيعة للصهيوني إنه يجب عدم تقسيم الألوان على أساس الدين، مشيرة إلى أن التوب التي ترتديه “ساري” يعود لجدتها المتوفاة التي لم تكن تعرف شيئًا عن الصراع بين إسرائيل وحماس”. على حد تعبيرها.

وأضافت المذيعة الهندية بأن هذا اللباس لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن دعم لأي طرف، مؤكدة أنّ “الصراع يحدث في غزة، وأنّ استشهاد 500 شخص في قصف المستشفى المعمداني هو ببساطة جريمة”.

وبعد أن طالبها بارتدائه في مناسبات أخرى، هاجمت المذيعة الصهيون بأنّها “لن تسمح له باختيار ملابسها ولا اختيار ما ستقوله”، مشدّدة على “أنّها ستقول ما عليها قوله وأنّها ستتحدّث بالحقيقة كما تراها”.