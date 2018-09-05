احتجاز 147 مسافرا جزائريا داخل طائرة بسبب الكوليرا في فرنسا !!

منعت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، 147 مسافرا جزائريا كانوا على متن طائرة من الهبوط، وظلوا في الطائرة لأكثر من ساعة في مطار بربينيان جنوبي البلاد.

ويعود سبب هذا الإجراء، الإشتباه في إصابة أحد المسافرين بداء الكوليرا، بعدما أبلغ قائد الطائرة السلطات، حسب ما كشف عنه موقع ” L’Indépendant” الفرنسي.

وأضاف المصدر، أن الطائرة هبطت على المدرج في مطار بربينيان في حدود الساعة الثانية إلا ربع بالتوقيت الفرنسي قادمة من مطار وهران، مع منع نزول الركاب من الطائرة.

كما ان الركاب اضطروا إلى البقاء على متن الطائرة إلى غاية وصول الطبيب الذي قام بالكشف عليهم.

وظل الركاب لأكثر من ساعة على متن الطائرة، قبل ان يغادروها بعد تطهير وغسل أيديهم، في وقت نقل المسافر المريض إلى المستشفى