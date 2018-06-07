ارتفاع حصيلة حراڤة سواحل قرقنة بتونس إلى 73

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بأنّ عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب للهجرة السرية بسواحل قرقنة بولاية صفاقس.

التي استؤنفت فجرا، أسفرت عن انتشال جثتين اثنتين.

و أضافت الوزارة في بيان لها، أنّ عدد الجثث التي تمّ انتشالها بلغ إلى حدود الساعة السابعة من صباح اليوم، 73 جثة، في حصيلة جديدة.

وكانت وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني والحماية المدنيّة، قد تمكّنت أمس الأربعاء من انتشال 8 جثث، حسب ما نشرته أمس وزارة الداخلية على

موقعها الرسمي على الإنترنت.

يشار إلى أنّ مركب للهجرة قد غرق في اللّيلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد الماضيين

على بعد 5 أميال من سواحل قرقنة بصفاقس.

وكان على متنه عشرات من المهاجرين، تمّ إنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب.