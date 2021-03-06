ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الشلف إلى 6 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضان واد مكناسة بالشلف، الى 6 قتلى، من بينهم 3 نساء، رجلين وطفل واحد.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد انتشلت في وقت سابق 4 أشخاص على إثر فيضان واد مكناسة، بعد تساقط الامطار الذي شهدته ولاية الشلف هذا المساء.

وأضافت ذات المصالح، بأن فيضان الوادي تسبب في غلق الطريق المؤدي الى بلدية اولاد بن عبد القادر.

كما شهد الطريق السيار ارتفاع منسوب المياه بعد سقوط كمية من الأمطار مما ادى لتحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 4.

واشارت ذات المصالح أن الطريق الرابط بين الشرفة و بلدية أولاد بن عبد القادر، والطريق السيار شرق – غرب المقطع من محول وادي سلي إلى محول المصالحة بلدية الشلف مغلقان أمام حركة المرور بسبب تجمع مياه الأمطار.