ارتفاع شهداء غزة لـ37337 منذ بدء العدوان

ارتفعت اليوم الأحد، حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 37.337 شهيدا و 85.299 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت “وفا” أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 41 مواطنا وإصابة 102 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن آلاف الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 37296 مواطنا فلسطينيا وإصابة 85197 آخرين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1،9 مليون شخص.