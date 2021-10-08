ارزقي علي: أكثر من 90 ألف مسافر تنقل أمس عبر “الميترو”

كشف المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، ارزقي علي، اليوم الجمعة، لدى حلوله ضيفا على قناة “النهار”. أن أكثر من 90 ألف مسافر تنقل يوم أمس الخميس عبر الميترو.

وأفاد ارزقي علي أن المترو يُسير كاملاً بكفاءات جزائرية. مشيرا أنه في وقت مضى الشركة الفرنسية كانت مكلفة بالتسيير فقط والمترو ملك للجزائر.

وأضاف المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر في ذات السياق ” لا يوجد أي أجنبي في تسيير ميترو الجزائر. خلال 9 سنوات من التسيير الاجنبي قمنا بنقل الخبرة واليوم التسيير والصيانة 100 % جزائري%”.

وفيما يخص تغيير أو تخفيض سعر تذكرة الميترو والمقدرة بـ 50 دينارا قال ارزقي علي. قال إن سعر التذكرة لن يتغير وهو مدعم من طرف الدولة.

وعن أشغال التوسعة، أفاد ذات المتحدث أن أشغال التوسعة ستكون من الحراش الى مطار الجزائر الدولي مرورا بباب الزوار.