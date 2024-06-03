استدعاء محرز بلعمري وسليماني لمواجهة غينيا

وجّهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” الدعوة لكل من رياض محرز وجمال بلعمري وإسلام سليماني، ورامي بن سبعيني، لمتابعة لقاء الخضر ومنتخب غينيا.

ويستقبل المنتخب الوطني، نظيره الغيني، هذا الخميس. 6 جوان الجاري. بملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي، برسم الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وكشف مصدر مسؤول في “الفاف” لـ “النهار” أن الاتحادية. أرسلت الدعوات إلى الرباعي الغائب لأسباب مختلفة، من أجل حضور اللقاء رفقة النجم العالمي، كريم بن زيمة. المتواجد في زيارة خاصة بالجزائر.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الاتحادية لم تتلق إلى حد الآن ردا من الرباعي، بخصوص هذه الدعوات، ولو أن بعض الأطراف تتحدث عن إمكانية عدم حضور القائد رياض محرز.

وغاب بلعمري عن المنتخب منذ أزيد من سنة، لخيارات فنية، بينما يغيب الثنائي سليماني ومحرز، للمرة الثانية على التوالي، في حين ضيّع بن سبعيني، تربص جوان الجاري، بداعي الإصابة.