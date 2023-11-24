استكمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى المحررين مع عائلاتهم

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استكمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين مع عائلاتهم.

وتم ذلك وفق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وأضاف الأنصاري أن شاحنات المساعدات دخلت غزة لإيصال الإمدادات الحيوية للفلسطينيين المحاصرين، معربا عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة “تتويج الجهود بتمديد الهدنة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار”.

وكانت سلطات السجون الإسرائيلية قد أنهت اليوم إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، بينهم 24 امرأة.