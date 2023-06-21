اطلاق اسم المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد” على ملعب تيزي وزو

سيحمل ملعب تيزي وزو الجديد، اسم المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد” حسبما أظهرته لافتة متواجدة بجوار الملعب.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضّح اسم أيقونة الثورة “حسين آيت أحمد” على لافتة عملامة، بمحاذاة ملعب تيزي وزو الجديد. الذي سيتم تدشينه رسميا شهر أوت المقبل.

ويعتبر “الدا حسين” كما يحلو للجزائريين تلقيبه. المولود سنة 1926 بعين الحمام بتيزي وزو، أحد رموز الثورة، وهو الذي انخرط في حزب الشعب الجزائري في سن الـ 15. والقائد الثاني للمنظمة الخاصة “OS”. التي ورث مسؤوليتها عن عمر ناهز 22 سنة فجعل منها أداة للنضال والتنظيم والتحضير للكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي.