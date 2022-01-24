اعتدى على زوجته بالضرب.. طرد رجل من عمله

اعتقلت السلطات الصينية رجلا من مدينة شيان بمقاطعة “شنشي” لمدة 5 أيام، وتم فصله من جميع مناصبه الإدارية في شركته. بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يضرب زوجته في حضور طفلهما.

كما يظهر الفيديو أن الرجل المدعو “وانغ بينغفي” وهو يرتكب جريمة العنف المنزلي.حيث كان يضرب زوجته على رأسها لعدة دقائق، بينما كانت تحاول حماية طفلهما.

في حين، ندد نشطاء بسلوك وانغ، ووجهوا انتقادات شديدة لظاهرة العنف المنزلي. وقال بعض مستخدمي الإنترنت الذين زعموا أنهم من زملاء وانغ في العمل، إن الرجل كان يبدو “متواضعا ولطيفا” في العمل”. وقد صدموا بعدما اكتشفوا أنه ارتكب عنفا منزليا.

وفي غضون ذلك، أصدر فرع شرطة باكياو التابع لإدارة الأمن العام بشيان، بيانا يوم السبت. جاء فيه أن زوجة وانغ، أبلغت الشرطة يوم الأربعاء الماضي بالحادث الذي وقع مساء الثلاثاء.

كما وجدت الشرطة أن الزوجين دخلا في نزاع حول الأعمال المنزلية. وأدت أقوال الزوجة وأفعالها إلى تصعيد الصراع بينهما. مما تسبب في العنف الأسري. وعانت الزوجة من بعض إصابات الأنسجة الرخوة. وفي وقت لاحق، تم وضع الزوج رهن الاعتقال الإداري لمدة خمسة أيام.

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ويتضمن العنف الأسري في الصين العنف أو الاعتداء من شريك حميم أو أفراد الأسرة ضد بعضهم البعض. عنف الشريك الحميم أو كما يشار إليه بالإنجليزية (IPV) هو أكثر أنواع العنف المنزلي شيوعا في الصين.

كما وجدت المجلة الأمريكية للصحة العامة في عام 2005 تقريرا يوضح أن امرأة واحدة من كل خمسة نساء صينيات. تعرضت للعنف الجسدي من شريكها على مدار العام الماضي. على الرغم من اعتراف دولة الصين أن العنف المنزلي كان مشكلة في الثلاثينات. لكنه أصبح ملحوظا فقط في العقود الأخيرة نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في 1980.