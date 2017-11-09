اعتقال 100 شخص يشتبه بصلتهم بداعش في تركيا

اعتقلت السلطات التركية اليوم الخميس، أكثر من 100 شخص يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي

وذلك في إطار حملة واسعة في ضواحي العاصمة التركية أنقرة.

وحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، فإن السلطات التركية أصدرت مذكرات توقيف بحق 245 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش .

اوقف منهم 101 شخص، في حين لايزال البحث جاريا عن آخرين

في إطار هذه العملية التي يشارك فيها 1500 شرطي في أنقرة.

وأضاف ذات المصدر، أنّ قوات الأمن توجهت إلى 250 عنوانا في مختلف أنحاء أنقرة

موضحة إلى أنها ضبطت على وثائق متعلقة بالتنظيم.