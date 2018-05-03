اخترعت الصّين أول محكمة ” آلية” تعمل بالذكاء الإصطناعي، يسيّرها قاض وإنسان آلي، فالقاضي هو الشخص الوحيد الحاضر في قاعة الجلسات، وينسّق مع النائب العام، والمحامي والمّدعى عليه “المتهم” عبر أجهزة الحاسوب.

ويتمّ تسجيل جلسة المحاكمة، من البداية إلى النهاية من طرف رجل ألي يتمتّع بالقدرة على التمييز بين الأطراف المتنازعة، واستيعاب لهجاتهم المختلفة.

وتستجيب المحكم الذكية لإقتراح حكومي يتطوير أليات عمل القضاء، والإعتماد على الذكاء الإصطناعي.

وحسب القاضي “شيا فانغ شيون” ، فإن 70 بالمائة من القضايا لا تتطلب الحضور الشخصي إلى المحكمة ، وتطوّر التكنولوجيا يستدعي الإعتماد أكثر على الذكاء الإصطناعي.

وعليه استبدال الكاتب بالإنسان الآلي الذي تفوّق على العنصر البشري بسرعة في كتابة القضايا