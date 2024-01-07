اكتشاف العناكب الأكثر سما في العالم بأستراليا

تم اكتشاف أكبر عينة ذكرية من أكثر العناكب سما في العالم، وهي عنكبوت الشبكة القمعية. على الساحل الشرقي لأستراليا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتم تسليم العنكبوت، الملقب بـ “هرقل”، والذي يبلغ طوله 7.9 سم، إلى حديقة الزواحف الأسترالية. التي تدير برنامجًا مضادًا للسموم منذ عام 1981 لعلاج لدغات العنكبوت على شبكة الإنترنت.

وقالت الحديقة “الذكور بشكل عام أصغر بكثير من الإناث. لكن هرقل كبير مثل أكبر أنثى عنكبوت على شكل شبكة قمع تلقيناها”.

وقالت إيما تيني، الموظفة في حديقة الزواحف الأسترالية، لوكالة أسوشييتد برس: “لقد اعتدنا على الحصول على عناكب كبيرة جدًا. على الشبكة القمعية، لكن الحصول على واحدة بهذا الحجم يشبه الفوز بالجائزة الكبرى”.

وتحظى العينات الذكورية بتقدير خاص من قبل الباحثين في برنامج مكافحة السموم. لأن “الإناث سامة، لكن الذكور أثبتوا أنهم أكثر فتكًا”.

يقول المتنزه: “مع وجود ذكر بهذا الحجم في مجموعتنا، يمكن أن يكون إنتاج السم الخاص به هائلاً وذو قيمة كبيرة للغاية”.

منذ أن بدأ برنامجه في عام 1981، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة. ناجمة عن لدغات عنكبوت الشبكة القمعية في أستراليا.