الآلاف من السوريين يخرجون في مظاهرات للتنديد بالعدوان الثلاثي

خرج، اليوم الإثنين، الآلاف من السوريين في مظاهرات بوسط العاصمة دمشق، لتنديد بالعدوان الثلاثي ضدهم.

وشارك في المسيرات كل شرائح المجتمع من طلاب المدارس والجمعات وموطفين، للتنديد بالعدوان الثلاثي بقيادة واشنطن.

حيث شن الجيش الأمريكي وحلفيه الفرنسي والبريطاني، عدد من الضربات الصاروخية ضد أهداف عسكرية تابعة للقوات السورية، رجا على الهجمات الكيمياوية.

وتأتي هذه الحملة، تزامنا مع وجود البعثة الأممية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما في ريف دمشق، للتحقيق في استخدام الكيميائي المزعوم هناك.