الآلاف يتظاهرون فى لندن لوقف القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

تظاهر نحو 100 ألف شخص فى لندن لدعم فلسطين. اليوم السبت، مطالبين بوقف فورى للحرب .والقصف فى قطاع غزة.

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام. ماربل آرتش وتوجهت إلى شارع وايتهول. قبل أن تنتهى فى ساحة البرلمان.

وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية. فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية بعد الظهر. (بالتوقيت المحلى فى لندن).