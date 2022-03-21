الأرجنتين ترغب في تنمية التعاون الإقتصادي مع الجزائر
استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية محمد هاني، اليوم الاثنين بمقر المجلس، سفير الأرجنتين لدى الجزائر ماريانو سيمو بادروس.
وفي بيان للمجلس، فقد تناول الطرفان، خلال هذا اللقاء، علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وسبل تعميقها وبالأخص على المستوى البرلماني.
حيث أبدى رئيس اللجنة حرصه على ضرورة تفعيلها لما لها من أهمية في تقريب وجهات النظر وتوطيد علاقات التعاون والشراكة
من خلال تبادل الزيارات والوفود والتشاور عبر مجموعتي الصداقة البرلمانية.
بالمقابل وبعدما استعرض محمد هاني الإصلاحات السياسية التي قادها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،
أوضح أن الدستور الأخير عزز الديمقراطية التشاركية والحريات السياسية الجماعية والفردية.
كما منح صلاحيات هامة للسلطة التشريعية لاسيما الديبلوماسية البرلمانية.
من جهته، نوه سفير جمهورية الأرجنتين بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين، وأبدى رغبته في تنمية التعاون الثنائي ليشمل مجالات اقتصادية عديدة.
وفي هذا السياق، استعرض السفير عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا الراهنة،
وأعرب عن تقديره لسياسة الجزائر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
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المجلس الشعبي الوطني يُشارك في اجتماع المجموعة الجيوسياسية العربية
المجلس الشعبي الوطني يُشارك في اجتماع المجموعة الجيوسياسية العربية
كما شارك وفد من المجلس الشعبي الوطني، في الإجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية في اطار الجمعية العامة 144 للاتحاد البرلماني الدولي.
وفي بيان للمجلس، فإن الاجتماع خصص لتنسيق المواقف و مناقشة البند الطارئ الخاص بالازمة الاوكرانية .
و كذلك ترشيح الاعضاء للمناصب الشاغرة الخاصة بالمجموعة الجيوسياسية العربية.
وقال رئيس الوفد الجزائري نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بودن منذر في تدخله أنه يجب ان يستعمل الاتحاد البرلماني الدولي لغة متوازنة
تبقيه على مسافة واحدة من جميع اطراف هذه الازمة او اي ازمة أخرى مستجدة.
كما استغرب القوة و السرعة التي تحركت بها رئاسة الاتحاد فيما كانت مواقفها مترددة من ازمات اخرى على غرار الازمة الفلسطينية.
من جهته قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في تدخله أنه لا يمكن ان يجتمع 1000 برلماني هنا في بالي
دون ان نناقش الازمة الاوكرانية حتى لو انه قد تم اختيار مسبقا موضوع الجمعية العامة و المتعلق بالتغييرات المناخية.
بالمقابل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي البرتغالي قبل المقترح الجزائري و اكد ان البيان سيستعمل لغة متوازنة تبقيه بعيد عن اي تحيز.
يجدر التذكير أن الوفد الجزائري قدم الدعم المستحق للوفد القطري لاختبار رئيسة وفده عضوا في لجنة شؤون الأمم المتحدة.