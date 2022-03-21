الأرجنتين ترغب في تنمية التعاون الإقتصادي مع الجزائر

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية محمد هاني، اليوم الاثنين بمقر المجلس، سفير الأرجنتين لدى الجزائر ماريانو سيمو بادروس.

وفي بيان للمجلس، فقد تناول الطرفان، خلال هذا اللقاء، علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وسبل تعميقها وبالأخص على المستوى البرلماني.

حيث أبدى رئيس اللجنة حرصه على ضرورة تفعيلها لما لها من أهمية في تقريب وجهات النظر وتوطيد علاقات التعاون والشراكة

من خلال تبادل الزيارات والوفود والتشاور عبر مجموعتي الصداقة البرلمانية.

بالمقابل وبعدما استعرض محمد هاني الإصلاحات السياسية التي قادها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،

أوضح أن الدستور الأخير عزز الديمقراطية التشاركية والحريات السياسية الجماعية والفردية.

كما منح صلاحيات هامة للسلطة التشريعية لاسيما الديبلوماسية البرلمانية.

من جهته، نوه سفير جمهورية الأرجنتين بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين، وأبدى رغبته في تنمية التعاون الثنائي ليشمل مجالات اقتصادية عديدة.

وفي هذا السياق، استعرض السفير عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا الراهنة،

وأعرب عن تقديره لسياسة الجزائر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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