الأردن يعلن إلغاء اجتماع القمة الرباعية المقرر غدا

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، إن بلده قررت عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان غدا.

وأكد الوزير الصفدي أنه قرار عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب في تصريح لقناة الجزيرة.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذا القرار بعدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وواشنطن.

وتابع: “قصف المستشفى المعمداني جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، ولن تكون هناك زيارة للرئيس الأميركي إلى الأردن غدا”.

وكان من المقرر أن يكون هناك اجتماع مقرر عقده بين الرئيس الأمريكي وملك الأردن والرئيسين المصري والفلسطيني.