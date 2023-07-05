الألعاب العربية.. تأهل 6 مصارعين جزائريين إلى النهائي

ضمن “الجيدو” الجزائري، الحصول على 6 ميداليات فضية على أقل تقدير، في الألعاب العربية “الجزائر 2023” بعد تأهل 6 مصارعين إلى النهائي.

وتأهلت 4 لاعبات من المنتخب الوطني، إلى النهائي، في المباريات التي لعبت صبيحة اليوم الأربعاء، ويتعلق الأمر بالهوارية قدور وزن -48 كيلوغرام التي ستواجه التونسية بديوي اميمة، وعيسهان فايزرة وزن -52 كيلوغرام لتواجه المغربية سمية الراوي.

إلى جانب حلاطة يمينة وزن -57 كيلوغرام لتواجه التونسية جمور مريم وأمينة بلقاضي وزن -63 كيلوغرام لتواجه التونسية جمور مرام.

ولدى الرجال تأهل مصارعان إلى النهائي، ويتعلق الأمر بزين وائل وزن -66 كيلوغرام ليواجه السوري توق آدم، ودريس مسعود وزن -73 كيلوغرام ليواجه المغربي حسن الدوكالي.

بينما سيكتفي بلال يعقوبي بالمنافسة على برونزية وزن -60 كيلوغرام ضد المغربي يونس صديقي.