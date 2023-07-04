الألعاب العربية.. وشان محمد يهدي الجزائر ذهبية ثالثة

أهدى محمد وشان، ميدالية ذهبية ثالثة للجزائر، في الألعاب العربية 2023، التي تستضيفها بلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وتوج اليوم الثلاثاء، وشان محمد. بالذهبية بعدما تألق في مسابقة مسابقة رمي الرمح (ف 56/57) الخاصة برياضيي ألعاب القوى لذوي بوهران.

وحقق البطل الجزائري، المرتبة الأولى بفضل رمية قدرت بـ 33.41 متر، متقدما على مواطنه بوام مصطفى 21.88 متر فيما حل الإماراتي الزيودي راشد ثالثا 21.07 متر

وكانت سعاد عزي قد أهدت الجزائر أولى الميداليات الذهبية في ألعاب القوى. وذلك في مسابقة 10 ألاف متر مشي للسيدات.

بينما منح عبد الحق ميسوني، الميدالية الذهبية الثانية للجزائر. في رمي الصولجان (ف32) في النهائيات الأولى لأم الرياضات التي تقام بالملعب الأولمبي ميلود هدفي لوهران.