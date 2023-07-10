الألعاب العربية.. ذهبية جديدة للجزائر في كرة الريشة

تواصل كرة الريشة الجزائرية، تألقها في الألعاب العربية الجارية ببلادنا ما بين الـ 5 والـ 17 جويلية الجاري.

وأهدى اليوم الاثنين، الثنائي كسيلة جوليان معمري ويوسف صبري مدال، ذهبية جديدة للجزائر، في اختصاص زوجي رجال لـ”البادمنتون”.

كما ضمنت الجزائر، ميدالية فضية خلال نفس المنافسة، على اعتبار أن النهائي كان جزائريا خالصا، وحسمه كسيلة جوليان معمري ويوسف صبري مدال، لصالحهما أمام الثنائي الجزائري الآخر، عادل حامق وعبد الرحيم بلعربي بنتيجة، 21-7 21-15.