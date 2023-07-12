الألعاب العربية.. سيدات الخضر للكرة الطائرة يتأهلن إلى النهائي
بقلم محمد.ل
تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة “سيدات” اليوم الأربعاء، إلى نهائي البطولة العربية، الجزائر 2023، الجارية وقائعها ببلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.
وجاء تأهل سيدات الخضر، إلى نهائي الكرة الطائرة، على حساب منتخب الأردن. بعد الفوز بثلاثة أشواط من دون مقابل، بواقع (25-10، 25-6، 25-13). بقاعة حسان حرشة بالعاصمة.
وسيتعرف المنتخب الوطني سيدات لكرة الطائرة، على منافسه في النهائي المقرر هذا الجمعة. ظهر اليوم الأربعاء، في نصف النهائي الذي سيجمع بين الإمارات وتونس.
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