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الرياضة

الألعاب العربية.. سيدات الخضر للكرة الطائرة يتأهلن إلى النهائي

بقلم محمد.ل
الألعاب العربية.. سيدات الخضر للكرة الطائرة يتأهلن إلى النهائي
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تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة “سيدات” اليوم الأربعاء، إلى نهائي البطولة العربية، الجزائر 2023، الجارية وقائعها ببلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وجاء تأهل سيدات الخضر، إلى نهائي الكرة الطائرة، على حساب منتخب الأردن. بعد الفوز بثلاثة أشواط من دون مقابل، بواقع (25-10، 25-6، 25-13). بقاعة حسان حرشة بالعاصمة.

وسيتعرف المنتخب الوطني سيدات لكرة الطائرة، على منافسه في النهائي المقرر هذا الجمعة. ظهر اليوم الأربعاء، في نصف النهائي الذي سيجمع بين الإمارات وتونس.

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