الألعاب العربية.. علوي سهيل يعزّز رصيد الجزائر بذهبية خامسة

تعزز رصيد الجزائر صبيحة اليوم الأربعاء، بميدالية ذهبية جديدة، هي الخامسة في الألعاب العربية “الجزائر 2023” التي تحتضنها بلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وجاءت هذه الذهبية، عن طريق البطل علوي سهيل عبد الرحمن، في سباق 20 كلم مشي.

وحقق علوي سهيل، المعدن النفيس، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 1 سا و31 د و52 ث، ضمن فعاليات اليوم الثاني لألعاب القوى، للألعاب الرياضية العربية بوهران.

وكانت الجزائر قد حصدت أمس الثلاثاء، 4 ميداليات ذهبية، عن طريق كل من عزي سعاد، في 10 ألاف متر مشي للسيدات، وعبد الحق ميسوني، في رمي الصولجان (ف32)، ومحمد وشان، في رمي الرمح (ف 56/57) الخاصة برياضيي ألعاب القوى لذوي الهمم بوهران، ووداد يسلي، في رمي الرمح.