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الرياضة

الألعاب العربية.. علوي سهيل يعزّز رصيد الجزائر بذهبية خامسة

بقلم محمد.ل
الألعاب العربية.. علوي سهيل يعزّز رصيد الجزائر بذهبية خامسة
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تعزز رصيد الجزائر صبيحة اليوم الأربعاء، بميدالية ذهبية جديدة، هي الخامسة في الألعاب العربية “الجزائر 2023” التي تحتضنها بلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وجاءت هذه الذهبية، عن طريق البطل علوي سهيل عبد الرحمن، في سباق 20 كلم مشي.

وحقق علوي سهيل، المعدن النفيس، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 1 سا و31 د و52 ث، ضمن فعاليات اليوم الثاني لألعاب القوى، للألعاب الرياضية العربية بوهران.

وكانت الجزائر قد حصدت أمس الثلاثاء، 4 ميداليات ذهبية، عن طريق كل من عزي سعاد، في 10 ألاف متر مشي للسيدات، وعبد الحق ميسوني، في رمي الصولجان (ف32)، ومحمد وشان، في رمي الرمح (ف 56/57) الخاصة برياضيي ألعاب القوى لذوي الهمم بوهران، ووداد يسلي، في رمي الرمح.

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