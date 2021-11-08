الأمم المتحدة تحذر من خطر اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، اليوم الإثنين، إن الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيغراي الإثيوبي بلغ مستويات كارثية.

وأضافت نفس المتحدثة، ان خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية يبقى وارد.

هذا وكان مجلس الأمن الدولي طالب بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.

والشروع في المفاوضات بين طرفي النزاع، خصوصا بعد احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا.

يذكر أن 9 جماعات مسلحة متمردة كانت قد تحالفت فيما بينها، للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.

في حين أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو أديس أبابا.