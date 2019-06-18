الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق في وفاة مرسي وظروف احتجازه

دعت مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري المعزول، “محمد مرسي”.

وأشارت ذات المنظمة، إلى ضرورة أن يشمل التحقيق، ظروف احتجاز الرئيس المصري المعزول في السجن، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وجاء في بيان، اصدره الناطق باسم المفوضية، “روبرت كولفيل”، اليوم الثلاثاء: “تم إبداء قلق من ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك مسألة حصوله على مساعدات طبية مناسبة، وكذلك الوصول الكافي إلى محاميه وأفراد عائلته على مدار 6 سنوات من سجنه”.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن الرئيس المصري الراحل، جز به على مدى وقت طويل في الحبس الانفرادي.

وأضاف “روبرت كولفيل”: “بما أن الرئيس السابق محمد مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته بطريقة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.

وتابع ذات المتحدث: “نعتبر أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه”.

وأضاف البيان: “يجب إجراء تحقيق من قبل سلطة قضائية، أو أي سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ملابسات وأسباب وفاته”.

وأعلن التلفزيون المصري الرسمي، مساء أمس الإثنين، وفاة الرئيس المصري الأسبق، “محمد مرسي”، جراء نوبة إغماءـ خلال جلسة محاكمته جنوبي العاصمة المصرية.

وأوضح مصدر طبي رسمي لاحقا، أن “محمد مرسي”، توفي، بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.