الأمم المتحدة تعقد جلسة طارئة حول أوكرانيا خلال 24 ساعة
قالت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه سيتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. مضيفة أن ذلك سيتم لأول مرة بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقال مراسل “سبوتنيك الروسية ” في منظمة الأمم المتحدة الأحد، إن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة إستثنائية طارئة بشأن الوضع في أوكرانيا. حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة في غضون 24 ساعة.
وجاء في قرار مجلس الأمن: “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر عقد جلسة إستثنائية طارئة للجمعية العامة للنظر في القضية “في إشارة إلى أوكرانيا”.
وصوتت روسيا ضد مشروع عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة. بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وأيد القرار باقي أعضاء المجلس.
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الأمم المتحدة: 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أوكرانيا
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أوكرانيا.
و حسبما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية، فقد دعا الأمين العام مساء الخميس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عودة الجيش الروسي إلى ثكناته. مبينا في الوقت ذاته أن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا غير مقبولة. مؤكدا في ذات السياق، “أنه ما زال من الممكن إنقاذ هذا الجيل من أهوال الحرب”.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.