الأمم المتحدة تعقد جلسة طارئة حول أوكرانيا خلال 24 ساعة

قالت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه سيتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. مضيفة أن ذلك سيتم لأول مرة بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقال مراسل “سبوتنيك الروسية ” في منظمة الأمم المتحدة الأحد، إن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة إستثنائية طارئة بشأن الوضع في أوكرانيا. حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة في غضون 24 ساعة.

وجاء في قرار مجلس الأمن: “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر عقد جلسة إستثنائية طارئة للجمعية العامة للنظر في القضية “في إشارة إلى أوكرانيا”.

وصوتت روسيا ضد مشروع عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة. بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وأيد القرار باقي أعضاء المجلس.

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