الأمن الغذائي مفتاح السيادة الوطنية

الحرب التي يخوضها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضد التخلف ومن أجل التنمية الفلاحية، لتحقيق الأمن الغذائي، هي أم المعارك.

ظهر ذلك جليًا خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، عندما أكد الرئيس أنه يحب الفلاحة بطبعه، وأنه يتعين على الجميع أن يتعاونوا من أجل الإنتقال إلى السرعة القصوى، لتصبح السيادة الوطنية، واقعا ملموسا.

في ظل الظروف الدولية الراهنة، الصعبة يصبح من الأولى بالجزائر أن تكسر التبعية للخارج للاكتفاء من مادة الحبوب. وهذا ممكن جدا بالنسبة لبلد كالجزائر، والجزائريين الذين من واجبهم الإيمان بقدراتهم وقدرة بلدهم.

ولقد حدد الرئيس الهدف، حسب النتائج المحرزة فلاحيا العام 2022، بالإمكان جدا تحقيق ذلك في العام الموالي. خاصة بعد دخول التكنولوجيات الحديثة لأول مرة في القطاع الفلاحي. بفضل المجهودات الجبارة لكثير من الجزائريين المؤمنين بإمكانية تطور الجزائر.

وقد أثنى الرئيس على النماذج الناجحة التي تتقدم المشهد الفلاحي في الجزائر، من الجلفة ووادي سوف وبسكرة والأغواط.

يجب مضاعفة الجهود، والتقليص بكل ما أمكن من البيروقراطية، ومراجعة الطموحات الفلاحية إلى ما هو أكبر، وهو مفتاح السيادة والإكتفاء الذاتي.

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