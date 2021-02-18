الأمين العام لأوبك: 2021 سيكون عاما لتعافي سوق النفط

كشف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك“، محمد باركندو، أن سنة 2021 سيكون عاما لتعافي سوق النفط.

وأوضح الأمين العام أن تعافي سوق النفط جاء بعد التراجع الحاد في أسعار النفط والطلب عليه جراء الجائحة.

وأوضح باركندو في حدث افتراضي نظمه منتدى الطاقة الدولي، بالرغم من أوجه التعافي، فإن هناك العديد من أوجه الضبابية التي تلوح في الأفق.

وأضاف ذات المتحدث، أنه من المستبعد أن يبلغ استهلاك النفط ذروته في المدى الفوري.

ومن جانبه، قال وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، أن الهند تحث منتجي النفط الرئيسيين في العالم، في إطار مجموعة “أوبك+”.

وكشف أن تخفيف تخفيضات الإنتاج، إذ تلحق زيادة أسعار النفط الضرر بالتعافي الاقتصادي والطلب في الدول النامية.

وأضاف دارمندرا، أن تعافي الطلب ينبغي أن تكون له الأولوية على أسعار النفط، على الأقل خلال الشهور القليلة المقبلة.

وكانت “أوبك” قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بفعل استمرار عمليات الإغلاق في بعض الدول.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة لأعلى مستوى في 13 شهرا بدعم توقعات تعافي الطلب واستمرار جهود كبح المعروض من الخام.

بالإضافة إلى تراجع الإمدادات الأمريكية جراء الموجة الباردة التي أضرت بعمليات الإنتاج.