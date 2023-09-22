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الرياضة

الأندية المحلية تهنئ صادي على انتخابه رئيسا جديدا لـ”الفاف”

بقلم محمد.ل
الأندية المحلية تهنئ صادي على انتخابه رئيسا جديدا لـ”الفاف”
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سارعت مختلف الأندية الجزائرية، إلى تهنئة وليد صادي، على انتخابه رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

وهنأت الأندية المحلية المحترفة ونظيرتها من قسم الهواة، صادي، بوصوله إلى مبنى دالي براهيم، خلفا للرئيس المستقيل من منصفه جهيد زفيزف.

وانتخب صبيحة أمس الخميس، وليد صادي، بالأغلبية الساحقة رئيسا لـ”الفاف”، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية، التي جرت وقائعها بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

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Peut être une image de ‎1 personne et ‎texte qui dit ’‎إنتخار دي موسی الاتحاد الجزائري لكرة القدم تهنئة نادي وفاق سطيف إدارة جمهور يهنئان عضو مجلس الإدارة السيد وليد صادي بمناسبة انتخابه رئیسا للإتحادية الجزائرية لكرة القدم متمنين له كل التوفيق والسداد في مشواره‎’‎‎

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