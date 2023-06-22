الإتحاد الأوروبي يخضع بيانات السفر الجوي لتغييرات كبيرة

من المقرر أن تخضع بيانات السفر الجوي لتغييرات كبيرة، حيث وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على التفويض التفاوضي للمجلس بشأن مقترحين تشريعيين يتعلقان بجمع ونقل معلومات الركاب المسبقة.

كما تحتوي معلومات الركاب المسبقة (API) على تفاصيل الهوية من وثائق السفر بالإضافة إلى معلومات الرحلة الأساسية.

ووفقًا للمجلس، فإن الهدف من مشاريع القوانين هذه هو تعزيز إدارة الحدود ومكافحة الإرهاب ومعالجة الجرائم الخطيرة.

وتعليقًا على تبني هذا المنصب، قال وزير العدل السويدي ، جونار سترومر. إنه يعتقد أن تحسين جمع بيانات السفر سيدعم جهود مكافحة الجريمة. ويساعد على منع المعابر الحدودية غير النظامية ، ويسهل السفر عن طريق الجو.

كما جاء في بيان سترومر: “سيساهم جمع بيانات السفر بشكل أفضل في مكافحة الجريمة بكفاءة أكبر. ويساعد حرس الحدود على وقف المعابر غير القانونية ، بالإضافة إلى تسهيل السفر عن طريق الجو”.

بموجب اللوائح المقترحة، سيتم وضع جهاز توجيه يتلقى واجهة برمجة التطبيقات من شركات النقل. وبدوره سيرسل جهاز التوجيه بيانات واجهة برمجة التطبيقات إلى الحدود الوطنية بالإضافة إلى سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء.

وفقًا للمجلس ، فإن تطوير هذا الموجه الفردي ، الذي سيتم تطويره بواسطة وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي. سوف يبسط نقل المعلومات لشركات النقل الجوي. ويقلل من مخاطر الأخطاء وسوء الاستخدام ، ويمكّن من التعاون الأكثر كفاءة بين الكيانات المختلفة.

يوضح نفس الشيء أن القانونين يحددان بيانات واجهة برمجة التطبيقات المحددة التي يتعين على شركات النقل الجوي. جمعها ونقلها إلى جهاز التوجيه.

علاوة على ذلك، يلاحظ أن بيانات API ستتضمن قائمة مغلقة بمعلومات المسافر. مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وتفاصيل وثيقة السفر ومعلومات المقاعد ومعلومات الأمتعة.

كما سيُطلب من شركات النقل الجوي أيضًا جمع بعض معلومات الرحلة. مثل رموز المطار وأرقام تعريف الرحلة وأوقات المغادرة والوصول.

بالإضافة إلى ذلك، كشف المجلس أن القانون الجديد سيمكن أيضًا سلطات الإنفاذ في الدول الأعضاء. من دمج بيانات API مع سجلات أسماء الركاب – PNR.

ماهو PNR؟

PNR هو نطاق أوسع من بيانات المسافرين جواً، ويتكون من تفاصيل حول مسار الرحلة. بالإضافة إلى معلومات حول عملية حجز الرحلة.

وأوضح المجلس “عند استخدامهما معًا ، يكون API و PNR فعالين بشكل خاص. لتحديد المسافرين المعرضين لمخاطر عالية وتأكيد نمط سفر الأشخاص المشتبه بهم”.

كما سيوفر تطبيق هذه القوانين أيضًا لسلطات الحدود نظرة عامة على المسافرين القادمين إلى المطارات. ويمكن للمسافرين أنفسهم توقع فترات انتظار أقصر وعمليات فحص أكثر سلاسة لجوازات السفر.