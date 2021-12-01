الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المهلوسات تقودها فتاة بتيبازة!
أطاحت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية منظمة تمتهن الاتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية، تتكون من 3 أشخاص، من بينهم فتاة، وحجز أزيد من 06 آلاف مؤثر عقلي.
عملية الإطاحة بأفراد الشبكة تعود إلى معلومات وصلت عناصر الفرقة بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية، ينشطون على مستوى إقليم ولايتي تيبازة والجزائر، ليتم فتح تحقيق في القضية أسفر عن تحديد هوية 03 أشخاص في العقد الثالث من العمر، من بينهم فتاة، كانوا بصدد الترويج لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية، حيث تم ضبط في العملية 6250 مؤثر عقلي من نوع “بريغابالين” 300 ملغ و”ريفوتريل” 02 ملغ، وقطعة مخدرات من نوع “القنب الهندي”، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بأكثر من 17 مليون سنتيم من عائدات الترويج، وكذا حجز مركبة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان في عملية النقل والترويج وهواتف نقالة.
أفراد الشبكة تمّت إحالتهم إلى مقر الفرقة، أين تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه الأطراف أمام النيابة المختصة إقليميا في محكمة تيبازة.
طالع أيضا: تبسة: تفكيك 3 شبكات مختصة في تصنيع والمتاجرة بالذخيرة الحية والمؤثرات العقلية
تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة من تفكيك تفكيك 3 شبكات اجرامية خطيرة تصنع وتتاجر في الذخيرة الحية والمؤثرات العقلية.
العملية تمت إثر مداهمة عدة منازل بتبسة وبئر العاتر وشل نشاط ورشتين لصناعة الذخيرة الحية وعناصرها أين أسفرت العملية من حجز 7 الاف كبسولة ومئات الخراطيش الفارغة عيار 16 ملم. بالإضافة إلى 375 خرطوشة عيار 12 و16 ملم وأدوات ولواحق صناعة الذخيرة الحية والتعبئة
كما مكنت العملية من ضبط 4500 قرص دواء مهلوس من نوع بريريكا 150 ملغ تم ادخالها عن طريق التهريب من تونس.
طالع أيضا: حجز 1740 قرص صاروخ بعد تفكيك شبكة تروج المهلوسات بوهران
فككت مصالح الأمن بوهران شبكة إجرامية تروج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما حجزت 1740 قرص صاروخ.
ليتم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و37 سنة وحجز 1740 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين 300 ملغ.
وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بتحويل أفراد الشبكة مساكنهم كاوكار لتخزين هذه السموم.
حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركاتهم المشبوهة واستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية تم توقيفهم على مستوى أحد الأحياء الشعبية.
وقد أسفرت عملية الشرطة عن حجز 1740 قرص صاروخ وكمية من المخدرات قدر وزنها بـ 303.3 غ من الكيف المعالج ومبلغ 72500 دج يعتبر من عائدات الترويج ومركبة تستعمل لنقل وترويج هذه السموم.
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تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة والتراويح الأقراص المهلوسة نم خلالها حجز 5427 كبسولة بريڨابالين أو ما يعرف بالصاروخ وتوقيف 3 أشخاص متورطين.
العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد نشاط وتحركات مشبوهة لجماعة إجرامية تحاول تمرير كمية معتبرة من المهلوسات.
وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية واستصدار اذن من وكيل الجمهورية تم وضع خطة ميدانية محكمة التنفيذ أسفرت عن الإيقاع بالشبكة وتوقيف 3 أشخاص تم حجز بحوزتهم 5427 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات صنع أجنبي، مبلغ مالي قدره 1590000 دج، مجموعة من الهواتف النقالة كانت تستعمل لربط الإتصال فيما بينهم وسيارتين سياحيتين.
تيارت: أمن السوقر يحجز كمية من قارورات الخمر ويوقف 3 أشخاص
تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بولاية تيارت. من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخص، ويتعلق الأمر بالمدعو “ق، م 34 سنة” عن قضية نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة. وجاءت العملية بعد ورود معلومات مفادها قيام شخص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية. قصد بيعها على مستوى أحد أحياء مدينة السوقر.
وباشرت ذات المصالح عملية البحث والتحري والترصد، ليتم توقيف المشتبه فيه. وحجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت بحوزته قدرت بـ 120 وحدة من نوع بوفور.
وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدّم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر. أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري، حيث صدر في حقه أمر إيداع.
كما تمكن ذات عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بتيارت. من توقيف شخصين ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ق ،ع34 سنة”، والمدعو “ق، ش 32 سنة” عن قضية نقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة . بالإضافة كذلك إلى حجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت بحوزتهما قدرت بـ 192 وحدة من نوع بوفور.
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