الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المهلوسات تقودها فتاة بتيبازة!

أطاحت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية منظمة تمتهن الاتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية، تتكون من 3 أشخاص، من بينهم فتاة، وحجز أزيد من 06 آلاف مؤثر عقلي.

عملية الإطاحة بأفراد الشبكة تعود إلى معلومات وصلت عناصر الفرقة بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية، ينشطون على مستوى إقليم ولايتي تيبازة والجزائر، ليتم فتح تحقيق في القضية أسفر عن تحديد هوية 03 أشخاص في العقد الثالث من العمر، من بينهم فتاة، كانوا بصدد الترويج لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية، حيث تم ضبط في العملية 6250 مؤثر عقلي من نوع “بريغابالين” 300 ملغ و”ريفوتريل” 02 ملغ، وقطعة مخدرات من نوع “القنب الهندي”، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بأكثر من 17 مليون سنتيم من عائدات الترويج، وكذا حجز مركبة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان في عملية النقل والترويج وهواتف نقالة.

أفراد الشبكة تمّت إحالتهم إلى مقر الفرقة، أين تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه الأطراف أمام النيابة المختصة إقليميا في محكمة تيبازة.

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