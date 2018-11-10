الإطاحة بلص يرتدي الجلباب رفقة شريكه بعد تنفيذهما عملية سطو في سوق أهراس

كانا ينتحلان صفة رجل وزوجته ويقتحمان منازل غاب عنها أصحابها

أطاح عناصر الشرطة بدائرة الحدادة في سوق أهراس، نهاية الأسبوع، بمسبوق قضائيا يبلغ من العمر 20 سنة ومعروف لدى المصالح الأمنية بالسطو على المنازل، رفقة شريكه في العقد الثاني من العمر، كما تمكنت الشرطة من استرجاع مسروقات استولى عليها الأخير من أحد المنازل بالمنطقة، منها مجوهرات ومبلغ مالي معتبر.

حسبما أوردته مصادر أمنية موثوقة، فإن عملية الإيقاع بالمجرمين جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر شرطة دائرة الحدادة، تفيد بوجود امرأة ترتدي جلبابا تحمل حقيبة يدوية وعلامات الارتباك بادية عليها بأحد أحياء الحدادة، وعلى الفور تم تطويق المكان، وبمجرد الاقتراب من المرأة المتجلببة المشتبه بها، تبين أنها ليست أنثى وإنما شاب، ليتم توقيفه على الفور.

وعند تفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته، عثر بداخلها على كمية معتبرة من المصوغات تقدر قيمتها المالية بـ 71 مليون سنتيم، ومبلغ مالي يقدر بـ41250 دينار، ليتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الأمن.

ومن خلال التحقيق مع المشتبه فيه، تبين أن الأخير يقوم بارتداء هذا اللباس النسوي ويكون معه شريكه من أجل إيهام المواطنين بأنهما زوج وزوجة، ثم يقومان بتنفيذ عمليات سرقة في وضح النهار، يستهدفان فيها منازل يكون أصحابها غائبين عنها، كما كشف عن هوية شريكه في عمليات السرقة.

وعلى الفور، أطلق عناصر الشرطة القضائية عمليات بحث وتحر، أسفرت عن توقيف المشتبه به الثاني الذي كان عُُر بحوزته على مبلغ من المال يقدر بـ 20 مليون سنتيم ولوح إلكتروني.

وفي اليوم ذاته، تقدم ضحية إلى أمن الدائرة لترسيم شكوى ضد مجهول تفيد بتعرض مسكنه العائلي إلى السرقة بالكسر، استهدفت مبلغا ماليا معتبرا ومصوغات تحمل المواصفات نفسها للمسروقات المحجوزة.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهما، قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي بدوره أحالهما على قاضي التحقيق الغرفة الأولى، الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس.