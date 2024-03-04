الإعلام الفرنسي ينشر تقريرا أسود عن حالة المستشفيات

نشر الاعلام الفرنسي تقرايرا أسود عن حالة المستشفيات في بلاده، بعد تفاقم حالات الاعتداء واغتصاب المرضى.

وحسب التقرير الذي نشرته قناة BFM، فقد قدم مريض في مستشفى تولوز الجامعي شكوى بتهمة الاغتصاب.

كما ستتم قريبًا محاكمة رجلين بتهمة الاعتداء الجنسي على نساء مستضعفات في المستشفى. حيث تتزايد الاعتداءات في المستشفيات وتثير مسألة تأمين المباني.

وتمت إحالة شاب متشرد يبلغ من العمر 27 عامًا، والمشتبه به أيضًا باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا. إلى محكمة الجنايات في أوت دو سين بسبب هاتين الجريمتين.

وفي قرار الاتهام، أخذ قاضي التحقيق في الاعتبار ضعف الضحايا.

وتساءل الاعلام الفرنسي “كيف استطاع هذا الرجل أن يتجول في مركز المستشفى دون أن يشعر بالقلق؟”.

وفي هاتين الحالتين، أشار الضحايا إلى مسؤولية مؤسسة المستشفى، نظرا لانعدام الأمن.

ولا يزال التحقيق جارياً بتهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر عمداً”.

دق ناقوس الخطر

وفي المركز الاستشفائي الجامعي بوربان في تولوز، فإن مقدمي الرعاية هم من يطلقون الإنذار.

يوم السبت 10 فيفري، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، دخلت غرفة الطوارئ، للاعتداء من قبل رجل من خارج المؤسسة.

وأوضح أقارب المريضة لموقع BFMTV.com أنهم ما زالوا مصدومين، وأنهم لا يستطيعون التحدث عن الأمر دون البكاء.

وقالت ممرضة في مستشفى باريس “ليس من الممكن تأمين جميع المرضى عندما تكون الخدمات مزدحمة. مهمتنا تقديم الرعاية للمرضى وليس التأمين على حياتهم”.

وذكرت إدارة مؤسسة تولوز أنه منذ عام 2016، تم نشر خطة أمنية بمشاركة 150 عنصرا أمنيا. وتركيب ما يقرب من 600 كاميرا مراقبة بالفيديو.

واقترحت تعزيز الدوريات الأمنية حول مبنى الطوارئ عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص.

“توفير ضباط الشرطة”

منذ عام 2016، خضعت كافة المؤسسات الصحية لوضع خطة أمنية للمنشآت، بحسب ما توضحه المديرية العامة. لتوفير الرعاية بوزارة الصحة. خطة تتضمن وسائل أمنية مثل تقسيم القطاعات وتحسين الإضاءة والتحكم في المداخل والمخارج. أو حتى تركيب كاميرات مراقبة بالفيديو. ما يسمى باتفاقيات “العدالة الصحية والسلامة” التي تسهل الروابط بين المؤسسات.

وقال أحد أقارب الضحايا “المشكلة مع السلطات العامة هي أنها تعتقد أن المستشفيات العامة لا تستحق الحماية”.

وأضاف “إذا لم يُطلب منا مراقبة الشركات الخاصة، فيجب علينا توفير ضباط شرطة في المستشفيات. كما هو الحال في بعض المؤسسات العامة.”

من جانبه أوضح مركز مستشفى مونتوبان: “من المهم الإشارة إلى أن المستشفى مكان مفتوح. ويجب أن يظل في متناول المرضى. في نهجنا، يجب علينا أن ننجح في التوفيق بين إمكانية الوصول والأمن.”

وأضاف “هناك حالات عنف واعتداء ضد مرضى ضعفاء، والذين في بعض الأحيان ليست لديهم ذاكرة. وهناك أيضًا حالات عنف وسرقة بين المرضى. لا يمكن أن يكون لدينا موظفون أمام باب كل غرفة”.

واختتم “المستشفيات مدينة صغيرة وتأمين بلدة صغيرة أمر معقد. كما هو الحال في الشارع، إذا أراد شخص ما بالفعل إلحاق الأذى، فسوف ينجح”.