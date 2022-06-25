الإعلان عن نتائج “البيام ” غدا الاحد

كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم عن تاريخ الإعلان عن نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط التي جرت يوم 7 جوان 2022 .

وحسب بيان الوزارة فقد حدد تاريخ يوم غد الاحد 26 جوان 2022 للإعلان عن نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط.

وفق لذات الوزارة فإنه سيكون الإعلان عن النتائج سيكون بداية من الساعة 16ســا.

وسيكون بإمكان التلاميذ واوليائه الإضطلاع علة نتائج البيام عبر الرابطين التاليين:

إعلان النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر الموقع bem.onec.dz .

إعلان نتائج المتمدرسين عبر فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz .