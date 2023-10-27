الإكوادور تبدأ تقنين الكهرباء وقطعها

أعلنت حكومة الإكوادور أنها ستبدأ بتقنين توزيع الكهرباء ابتداءً من اليوم الجمعة. بسبب ما أسمته “أسوأ موجة جفاف خلال الخمسين سنة الماضية” في البلاد.

وحذر وزير الطاقة فرناندو سانتوس، في مؤتمر صحفي، من أن “وضع توليد الكهرباء في البلاد حرج للغاية. ولذلك فق أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في النظام الكهربائي. بسبب انخفاض منسوب المياه الذى يؤثر على العديد من محطات الطاقة.

وأوضح سانتوس “إننا نمر بأسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما، خاصة في المنطقة الشرقية. حيث تؤثر على 50% من محطات الطاقة الكهرومائية التي تزود البلاد بالطاقة”.

وأضاف سانتوس أن هناك حاليا عجزا في توليد الطاقة لم يكن من الممكن حله حتى مع الواردات من كولومبيا. وهي الدولة التي – بحسب الوزير – لن تكون قادرة بعد الآن على الاستمرار. في تقديم خدمة نقل الكهرباء، كما هي الآن. اتخاذ الاحتياطات اللازمة للإمدادات المحلية.

وقال سانتوس: “التوليد لا يكفي لتغطية الطلب، ولذلك نجد أنه من الضروري. لضمان عدم حدوث انهيار كهربائي، ترتيب قطع محدد ومؤقت في إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد”.