الإنطلاق في دفع المستحقات المالية للأساتذة الجامعين المتعاقدين

أعلن وزير التعليم العالي، الطيب بوزيد، الإنطلاق في دفع المستحقات المالية للأساتذة المتعاقدين.

وجاء هذا الإعلان، في معرض قيام وزير التعليم العالي بالرد على سؤال لأحد الأساتذة المتعاقدين بجامعة التكوين المتواصل، مركز الجلفة.

وقال الأستاذ المتعاقد سائلا “نرفع لمسامعكم الموقرة طلبنا هذا والمنوط بالوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين والتي باتت تؤرقهم، لا سيما وأنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ بداية السنة”.

ورد الوزير عبر منصة التواصل التي استحدثتها وزارته، بالقول “تبين، بعد الاتصال بمدير جامعة التكوين المتواصل، أن المستحقات المالية ستدفع شهر أوت لكل الأساتذة المؤقتين العاملين معها عبر التراب الوطني”.