الاتحاد البرلماني العربي: لائحة البرلمان الأوروبي لاتعكس الواقع الذي تعرفه الجزائر

أدانت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في بيان صادر باسم الاتحاد أمس، الثلاثاء، المساس بالسيادة الوطنية للدول والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد البرلمان في بيانه حول اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي المتعلقة بحقوق الانسان في الجزائر أنها لا تعكس الواقع الموضوعي الذي تعرفه الجزائر،من ترسيخ ديمقراطي واحترام لحقوق الانسان والحريات وتعزيز لاستقلالية القضاء.

وذكر البيان الموقع من قبل رئيس الاتحاد، صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، أن ما يتم من إجراءات في الجزائر، تتمثل في الانتقال السلمي للسلطة واحترام الدستور.

وأضاف ان ماح مرت به الجزائر في الفترة الأخيرة أثار احترام العالم أجمع، معربا عن أمله في أن يتم توخى الدقة عند بحث مثل هذه القضايا في المحافل الدولية.

كما تأسف لصدور انتقادات تمس السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مما يشكل إخلالا بقواعد التعاون الدولي القائم على مبدأ واحترام سيادة واستقلال الدول.