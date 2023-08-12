الاتحاد العربي يتجاهل انجاز اتحاد العاصمة القاري

تجاهل الاتحاد العربي لكرة القدم، على لسان رئيسه، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تتويج فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس الكاف.

وعلى هامش ترأسه اجتماع الاتحاد العربي، اليوم السبت، أشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالانجازات العربية قاريا ودوليا، غير أنه تجاهل التتويج التاريخي للاتحاد.

وهنأ رئيس الاتحاد العربي، حسبما جاء في الصفحة الرسمية لـ”البطولة العربية” للأندية الجارية وقائعها بالسعودية الجميع، على نجاح هذه النسخة.

كما هنأ الكرة العربية على ما حققته في مونديال قطر: “من تنظيم متميز من الأشقاء في دولة قطر، والتهنئة موصولة للمنتخب المغربي على نتائجه التاريخية في المونديال الأخير، التي أسفرت عن نتائج متميزة في مونديال السيدات قبل أيام”.

مبرزا بأن الجميع يتطلع لمزيد من النجاح في مونديال الأندية، الذي سيقام في جدة: “لنواصل حضورنا العالمي، مثل ما حدث في مونديال الأندية الأخير من نتائج مميزة لنادي الهلال السعودي”.

وفي الأخير، هنأن رئيس الاتحاد العربي النادي الأهلي المصري، منافس اتحاد العاصمة في “السوبر الإفريقي” على فوزه بكأس دوري أبطال إفريقيا، دون أن يذكر بطل “الكاف” ولو بكلمة.